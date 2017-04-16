«Зря мы помогали Трампу стать президентом…», — такое сообщение пришло в «Курьер. Среда. Бердска» в воскресенье, 16 апреля, от Дмитрия Демина, директора компании «Жарики», которая известна тем, что производит древесный уголь и древесноугольные брикеты в политически ориентированной упаковке.

Несколько месяцев назад Демин придумал понятие «гражданско-политический маркетинг» и под этим трендом выпустил древесный уголь «Обамавуд-кривое дерево», «Россия президент», «Грязная фрау Меркель», «Дональд Трамп», «Новый Мир».

Последний уголь, по словам Дмитрия, был посвящен будущей встрече Путина и Трампа. «Новый мир» был выпущен ограниченным тиражом.

— И вот, как только я собрался выпускать полноценную партию угля, Трамп решил поднять свой рейтинг и запустил томагавки по Сирии. Несколько дней я надеялся, что произойдет чудо, и Трамп заголосит, дескать бес попутал, но, чудо в этот раз, не произошло, — объяснил свою позицию предприниматель и официально объявил о прекращении выпуска «новой продукции». — С болью в сердце, сильной и неуёмной. Да, я прекращаю выпускать уголь «Президент Трамп». Не оправдал, не оправдал Трамп наших надежд. А нам такой Трамп не нужен.

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