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Умерла самая пожилая женщина на планете

Самая пожилая женщина в мире по имени Эмма Морано скончалась в Италии на 117 году жизни. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на семью Морано.

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в коммуне Чивьяско в области Пьемонт на севере Италии.

В последние годы она жила в своем доме в коммуне Вербания у озера Лаго-Маджоре в Пьемонте, пишет ТАСС.

Эмма Морано — последний человек, родившийся в 19 веке — Эмма Морано. Она застала три столетия, пережила две мировых войны и более 90 итальянских правительств.

В 2015 году Морано рассказывала СМИ о секрете своего долголетия. По ее мнению, дожить до почтенного возраста ей помогло правильное питание. Она ежедневно съедала по три сырых яйца и бананы. Также в ее рационе присутствовали мясо и паста. Кроме того, по словам Эммы Морано, долголетию способствовал и ее недолгий брак, который распался потому, что она «не хотела никому подчиняться».

Новости smi2.ru

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Умерла самая пожилая женщина на планете

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 апреля 2017 г. [17:05]

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