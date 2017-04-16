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Несмотря на ненастную погоду — в Бердске сегодня, 16 апреля, моросит дождь, около полутора сотен бердчан пришли на площадь у кинотеатра «Орион», чтобы вместе отпраздновать Пасху. Этот день знаменует воскресение Христа, поэтому почитается верующими особо как символ победы над смертью и надежду на вечную жизнь.
В Бердске торжества по случаю Светлого Христова Воскресения начались ночью с традиционной службы в храмах. В полдень из Преображенского собора на место пасхальных гуляний двинулся крестный ход, возглавляемый бердским духовенством. «Христосе воскресе!», — возвещали священнослужители собравшимся и слышали в ответ радостное «Воистину воскресе!».
После праздничного песнопения к бердчанам обратился вице-мэр Бердска по вопросам местного самоуправления Алексей Сединкин. «Хочу поздравить от себя и от лица главы администрации со светлым праздником Пасхи. Я желаю, чтобы в ваши сердца этот праздник принес добро, все самые светлые воспоминания, и чтобы вы этот день провели с семьей, поздравили друг друга и родилось в сердце добро и единение», — пожелал бердчанам представитель власти.
Протоирей Михаил Ширямов, настоятель Сретенского храма, отметил, что Пасха — «праздник праздников», который стоит особняком среди всех чтимых православными дней:
— Две тысячи лет назад судьба одного человека изменила весь мир. Это человек и бог одновременно — Иисус Христос. Он до сих пор беседует с нами из Священного Писания, говорит слова, которые преображают души человеческие, касаясь самых глубин и тайников души, где-то поднимая со дна черноту и баламуть, а где-то помогает нам победить эти страсти и пороки, подает нам ключи, чтобы мы смогли открыть двери жизни вечной. Самое главное, что он возвещает о себе: «Я Господь, который победил смерть. Не бойтесь люди — смерть побеждена, она не страшная больше!», — обратился к собравшимся батюшка и призвал их не ждать, когда изменится мир, а сначала самим меняться к лучшему.
После приветственных слов священники прочитали молитву на освящение пасхальных яиц и куличей, которые бердчане принесли с собой и расположили на столах.
В завершении молебна отец Михаил спустился к людям, чтобы окропить пасхальную пищу и всех желающих святой водой. Церковники и волонтеры угощали пришедших куличами и горячим чаем, а дети могли приобщиться к традиционной забаве — катанию крашеных яиц.
Несмотря на дождь, после пасхальных торжеств настоятель Сретенского храма запустил воздушного змея. Он высоко поднялся в небо. Повторили попытку прихожане с детьми.
Впереди верующих ждет самая радостная неделя года — Светлая Седмица. Завтра, 17 апреля, Бердск посетит митрополит Тихон. Владыка увидит концерт воспитанников православной гимназии и проведет крестный ход вокруг Преображенского собора.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 апреля 2017 г. [13:50]
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