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Пожар в частном двухквартирном доме произошел в Бердске в ночь на воскресенье.
Как сообщили в управлении МЧс по Новосибирской области, 16 апреля в 1:43 (мест) загорелся частный двухквартирном доме на ул. Толбухина в Бердске.
В одной из квартир огнем повреждены стены, окна, двери и кровля дома. В 2:15 (мест) пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
Причины пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 апреля 2017 г. [13:20]
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