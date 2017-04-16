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Полностью сгорела квартира в ночь на Пасху в Бердске

Пожар в частном двухквартирном доме произошел в Бердске в ночь на воскресенье.

Как сообщили в управлении МЧс по Новосибирской области, 16 апреля в 1:43 (мест) загорелся частный двухквартирном доме на ул. Толбухина в Бердске.

В одной из квартир огнем повреждены стены, окна, двери и кровля дома. В 2:15 (мест) пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Полностью сгорела квартира в ночь на Пасху в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 апреля 2017 г. [13:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 4%, облачность: 33%

16 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 12 C°, ветер: 4.4 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 62%

18 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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