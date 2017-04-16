Россия должна срочно оформить структуры власти, способные управлять в условиях «холодной войны», заявил в своем докладе лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян на проходящем в Москве III чрезвычайном Съезде общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) 15 апреля, передает делегат съезда из Бердска.

Запад думает, что Россия капитулировала, а она ведёт себя совсем по-другому, она бросает вызов глобализму. Возвращение Крыма – это громкое заявление России о нежелании подчиняться Западу и демонстрация сверхдержавных амбиций. Весь «цивилизованный мир» взбешён и готов силой заставить нас признать капитуляцию. Ракетный удар американцев по Сирии – это очевидный вызов нам. Война с применением ядерного оружия – не такой уж фантастический сценарий. Мы либо подчинимся воле Вашингтона, либо начнётся мировая ядерная война.

Но есть альтернативный вариант развития событий – «холодная война»-2.0, то есть конфликт равноправных миров, обладающих разными ценностными системами. Нам следует срочно оформлять собственный мир. Для этого в первую очередь необходимо подавить внутреннее сопротивление «тамократии» – западозависимой части российской элиты. Гражданское общество страны должно осуществить перезагрузку наоборот, то есть перейти к конфронтации с Западом в рамках новой «холодной войны».

Напомним, что сегодня в Москве проходит III Съезд РВС (#съездРВС2017), на котором обсуждается ситуация с ювенальной юстицией в стране. РВС подготовит альтернативный доклад Президенту РФ по практике изъятия детей из семей. На съезде присутствуют член Совета Федерации Елена Мизулина и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

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