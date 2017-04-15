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В пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в Новосибирске

В Новосибирске прошел пикет против «Платона». Более 120 человек потребовали отменить сбор. Предприниматели рассказали Тайге.инфо, что вынуждены продавать машины и уходить из бизнеса после решений правительства.

Пикет прошел на площади Ленина 15 апреля. По оценкам Тайги.инфо и организаторов на него пришли 120–150 человек, в основном крепкие мужчины старше 30–40 лет. Полиция насчитала около 100 недовольных.

В акции приняли участие не только дальнобойщики, но и занятые в смежных сферах: диспетчеры, владельцы спецтехники и другие. Большинство оказалось индивидуальными предпринимателями — самозанятые горожане заявили, что после введения «Платона» фактически лишились источника дохода.

«Вот у него было три машины, не осталось ни одной, показывает на соратника дальнобойщик Александр Устамчук. У многих, как у меня, например, осталось по машине. Это за два года после введения Платона. Если взять расценки десятилетней давности на перевозки по постоянному маршруту Новосибирск-Екатеринбург-Новосибрск, то за 10 лет они не поменялись. Только к этому добавились налоги, акцизы, повысили транспортный налог, теперь и Платон. Если раньше мы платили 910 тыс. транспортного за машину, сегодня я плачу 39 тыс. рублей».

На главном баннере пикета было написано: «Платон не вывезем» и «Тормоз экономики! Акселератор цен!». Некоторые люди стояли с небольшими плакатами: «Платон воровство в пользу Ротенберга», «Подайте бедным Ротенбрегам на пропиатние и красивую жизнь в Лондоне».

«Вообще не понятно, зачем ввели Платон. Как можно контролировать три потока [денег] помимо акцизов, транспортный налог и Платон. Если один поток это нормально, и воровства такого не будет», считает Устамчук.

«А мы же и все остальные налоги платим, а дорог как не было, так и нет, добавляет Владимир Прохоров. Основание у них, что дороги строились под другие потоки машин, но не надо красть. Возьмем дорогу от Барабинска в сторону Омска. Ее сделали 20 лет назад, она стоит. Почему у нас в прошлом году сделали на Петухова осенью теперь ее нету! В городе даже! А там стоит 20 лет. Там делали по нормальной технологии, а здесь ГОСТы не соблюдают песок стоит 5 рублей, а они берут за рубль. Дорог нет, а им надо деньги собрать».

Другой собеседник Тайги.инфо признался, что из-за «Платона» ему пришлось продать свою единственную фуру. Теперь он полностью потерял источник заработка. Участники пикета выступили и против того, что их деньги идут в частные руки: оператор «Платона» наполовину принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю. Ротенберг-старший считается другом президента РФ.

«Минимум 100 тыс. км машина пробегает в год, умножайте на стоимость Платона [1,9 рубля]. Получается, что нам нужно отдавать за один грузовик 1 млн рублей в год вместе с акцизами и налогом. Уже вообще ничего не остается на жизнь, а ведь нужно покупать запчасти, другое. Просто раздражает, что за одно и то же приходится платить трижды», отметил еще один протестующий.

Организаторы акции отметили, что большинство СМИ кроме интернет-изданий не рассказывают о протестах дальнобойщиков. При этом на новосибирском пикете удалось заметить две камеры местных телеканалов.

По словам протестующих, в рейсы уже не выходят более 30% дальнобойщиков Новосибирска. Это приведет к повышению цен на продукты, считают они.

С 15 апреля тариф за проезд фур по федеральным трассам должен был увеличиться с 1,53 до 3,06 рублей за 1 км. После встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с перевозчиками накануне забастовки тариф индексировали на четверть, но мера показалась водителям неубедительной. В Сибирской ассоциации перевозчиков, дистанцировавшейся от забастовки, назвали решение правительства «подачкой».

Общество защиты прав потребителей попросило Медведева не допустить кризиса снабжения продуктами в регионах. Из-за стачки дальнобойщиков под угрозой дефицита, по версии организации, оказались Новосибирская, Иркутская области, Красноярский край и Бурятия. Позднее новосибирское правительство опровергло эти данные, заявив, что регион полностью обеспечен продуктами первой необходимости.

Текст Ярослава Власова. Фото Кирилла Канина

Источник: Тайга.инфо

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В пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в НовосибирскеВ пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в НовосибирскеВ пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в НовосибирскеВ пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в НовосибирскеВ пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в НовосибирскеВ пикет против «Платона» вышли дальнобойщики в Новосибирске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 апреля 2017 г. [19:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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