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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву, пишет РИА Новости.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 апреля 2017 г. [18:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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