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Из-за Крыма рейтинги Путина взмыли вверх на фантастическую высоту

Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян с мая 2014 года держится на уровне выше 80%. Об этом в интервью программе «Поздняков», отрывки из которого опубликованы в субботу на сайте телеканала НТВ, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Крым стал точкой сборки или пересборки страны. И после этого все рейтинги просто взмыли вверх на фантастическую высоту. Рейтинг Владимира Путина с мая 2014 года и по сей день держится на уровне больше 80%», — сказал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, в конце декабря 2016 года показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг значения 86,8%.

Источник: ТАСС

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Из-за Крыма рейтинги Путина взмыли вверх на фантастическую высоту

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 апреля 2017 г. [18:05]

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Курьер.Среда.Бердск

[18:05] Из-за Крыма рейтинги Путина взмыли вверх на фантастическую высоту

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