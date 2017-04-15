В Новосибирской области по факту смерти рабочего в результате получения травм на рабочем месте проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ее проводит Коченёвский межрайонный следственный отдел СКР по Новосибирской области по сообщению о получении 14 апреля 31-летним рабочим сельскохозпредприятия ООО «Племзавод Чикский» смертельной травмы при проведении работ на токарном станке. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Следователи усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

— По предварительным данным, несчастный случай на производстве произошёл на отделении предприятия, расположенном в посёлке Светлый Коченёвского района. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, исследуются вопросы соблюдения в организации требований законодательства об охране труда. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете.

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