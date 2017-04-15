Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Погиб получивший травму на токарном станке рабочий племзавода в Новосибирской области

В Новосибирской области по факту смерти рабочего в результате получения травм на рабочем месте проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ее проводит Коченёвский межрайонный следственный отдел СКР по Новосибирской области по сообщению о получении 14 апреля 31-летним рабочим сельскохозпредприятия ООО «Племзавод Чикский» смертельной травмы при проведении работ на токарном станке. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Следователи усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

— По предварительным данным, несчастный случай на производстве произошёл на отделении предприятия, расположенном в посёлке Светлый Коченёвского района. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, исследуются вопросы соблюдения в организации требований законодательства об охране труда. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете.

Новости smi2.ru

  • Технолог сломала позвоночник, упав с крутящегося стула на производстве в Бердске (1)
  • За растрату в 27,5 млн рублей директор племзавода в Новосибирской области лишен свободы на 4 года (16)
  • 10 человек пострадало и один скончался на рабочем месте в Бердске (3)
Погиб получивший травму на токарном станке рабочий племзавода в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 апреля 2017 г. [13:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:05] Из-за Крыма рейтинги Путина взмыли вверх на фантастическую высоту

[13:35] Погиб получивший травму на токарном станке рабочий племзавода в Новосибирск...

[13:00] Среди жен высших чиновников по доходам лидирует Татьяна Навка

Все новости

[18:05] Из-за Крыма рейтинги Путина взмыли вверх на фантастическую высоту

[13:35] Погиб получивший травму на токарном станке рабочий племзавода в Новосибирск...

[13:00] Среди жен высших чиновников по доходам лидирует Татьяна Навка


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 4%, облачность: 33%

16 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 1%, облачность: 40%

17 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: