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Среди жен высших чиновников по доходам лидирует Татьяна Навка

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в 2016 году заработала больше всех среди жен высших чиновников Кремля и правительства. По данным деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, ее заработок в минувшем году составил 120,8 млн руб. — в 10 раз выше, чем у супруга.

На втором месте — супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга (61 млн руб). Третья строчка в списке — у жены вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнесвумен Зумруд Рустамовой (60,5 млн руб. за 2016 год). Годом ранее она задекларировала самый высокий доход среди супруг высших государственных служащих — 142 млн, передает ТАСС.

Самый скромный годовой доход среди супруг чиновников Кремля показала супруга советника президента Антона Кобякова — 45 тыс. руб., а некоторые из «кремлевских жен» вообще не имели доходов в 2016 году. В их числе — жены замглавы администрации Магомедсалама Магомедова, помощника президента Игоря Щеголева, полпреда президента в КС РФ Михаила Кротова, начальника управления по работе с обращениями граждан Михаила Михайловского, помощников секретаря Совбеза РФ Александра Венедиктова и Алексея Павлова.

В правительстве нулевой доход за 2016 год заявили супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева, а также жены министров Галушки и Колобкова. Самый маленький годовой доход задекларировала супруга главы МВД Владимира Колокольцева — 182 тыс. руб.

Порядок обнародования чиновниками информации о своем благосостоянии действует в России уже не один год. В рамках усилий по противодействию коррупции высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля включительно. В отчет попадает и информация о супругах, а также несовершеннолетних детях.

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Среди жен высших чиновников по доходам лидирует Татьяна Навка

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 апреля 2017 г. [13:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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