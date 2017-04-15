В новосибирском Академгородке раскрыт угон автомобиля, сообщили в субботу, 15 апреля, в региональном управлении МВД.

14 апреля в период с 6.00 до 7.00 от дома по улице Золотодолинской в Советском районе столицы Сибири был совершен угон автомобиля ВАЗ-21074. Хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. На место совершения преступления была направлена следственно-оперативная группа.

Были организованы поисковые мероприятия, в результате которых подозреваемые по приметам были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Ими оказались двое подростков, один из которых проживает в Бердске, другой – в Советском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Новости smi2.ru