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Премьер Медведев заработал 8,5 миллионов рублей за 2016 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал 8,5 млн рублей за 2016 год, а его жена, Светлана Медведева, — 0 рублей. Декларация о доходах членов правительства опубликована на сайте правительства.

В собственности Медведевых находится три автомобиля: ГАЗ-20, ГАЗ-21 и Volkswagen Golf, а также два машино-места.

Из документов видно, что премьер взял в аренду на 49 лет земельный участок размером 47 га на территории России, а его жена безвозмездно пользуется квартирой площадью 367,8 кв. м. Кроме того Медведев владеет еще одной квартирой.

По сравнению с предыдущим годом доход главы правительства уменьшился примерно на 2%, или на 181 тыс. рублей (было 8,767 млн руб.). В пресс-службе правительства объяснили сокращение дохода премьера Дмитрия Медведева в 2016 году уменьшением суммы принадлежащего премьеру вклада и процентов по нему, передает РБК.

Из министров возглавляемого Медведевым правительства больше всего заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, годовой доход которого в 2016 году составил примерно 582,1 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом доход Кузнецова вырос в 12 раз (было 47,9 млн рублей).

Прошлогодний лидер, министр Михаил Абызов, курирующий вопросы «открытого правительства», за 2016 год заработал почти 521 млн рублей против 455 млн годом ранее.

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждается, что премьер-министр якобы связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники премьера, а также его «доверенные лица».

Сам Медведев прокомментировал расследование только 4 апреля. По его словам, подобные «нападки» выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Премьер добавил, что расследование, по его мнению, «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы». Собранные Начальным якобы доказательства Медведев назвал «компотом, чушью и мутью».

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Премьер Медведев заработал 8,5 миллионов рублей за 2016 год

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 апреля 2017 г. [12:20]

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