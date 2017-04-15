Праздничные мероприятия, в которых примут участие около 40 тысяч граждан, пройдут в 113 церквях Новосибирской области. На территории всех храмов пройдут крестные ходы, два из которых – в Новосибирске и Бердске – будут проведены за пределами соборов.

По словам Золотова, перед началом мероприятий сотрудники полиции проведут обследования церквей и маршрутов движения крестных ходов на предмет антитеррористической защищенности, в том числе – с применением служебных собак. По ходу движения крестного хода в Новосибирске будет организовано сопровождение сотрудниками полиции совместно с волонтерами и народными дружинниками.

На подъездных путях к местам торжеств, на въездах и выездах из городов и районных центров Новосибирской области организовано дополнительное выставление экипажей ДПС ГИБДД. У храмов будут работать усиленные наряды полиции. В целях обеспечения безопасности будут задействованы рамки металлоискателей и ручные металлодетекторы.

Всего на обеспечение общественного порядка в Пасху задействуют более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Дополнительно привлекут представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин, казачества.

В период 15 по 17 апреля личный состав, задействованный в обеспечении общественного порядка и безопасности, переводится на особый режим несения службы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Юрий Золотов обратился к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к досмотрам, которые будут проводить сотрудники органов внутренних дел в период праздников, а также призвал незамедлительно сообщать полицейским обо всех подозрительных лицах, автомобилях и оставленных без присмотра предметах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в воскресенье, 16 апреля, в день Пасхи православные в 12.00 пройдут крестным ходом от Преображенского кафедрального собора до площади Горького — на площадку около кинотеатра «Орион». Здесь состоится Пасхальный молебен и праздничная программа с хороводами, играми, викторинами.

Первый крестный ход пройдет в бердских храмах с 0 часов 16 апреля. В час ночи, в 9.00 и в 16.00 отслужат божественные литургии.

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