Президент России Владимир Путин за 2016 год заработал ​8 млн 858 тыс. 432 руб. Такие сведения содержатся в декларации главы государства, опубликованной 14 апреля на сайте Кремля. По сравнению с предыдущим годом доход президента снизился примерно на 33 тыс. руб.: в 2015 году доход Путина составил 8 млн 891 тыс. 777 руб.

В собственности у президента по-прежнему находятся земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Все объекты находятся в России. В собственности у главы государства также находятся два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

О своих доходах отчитался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК. Его доход в минувшем году составил 12 млн 812 тыс. 722 руб. Супруга Пескова Татьяна Навка заработала в 10 раз больше мужа — 120 млн 814 тыс. 796 руб.

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