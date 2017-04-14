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«Бессмертному полку» место на задворках?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Только что узнала, что в этом году Бессмертный полк будет проходить по другому сценарию..

С улицы Спортивной на Мемориал Славы полк войдет, а дальше участники должны будут рассосаться среди зрителей, то есть встать позади зрителей, так как первые ряды будут уже заняты. Не разрешили местные правители встать участникам на прежнем месте. Ну, неугодными мы им оказались.

Мало того, что эта братия в прошлом году возглавляла колонну со смартфонами в руках, так в этом году нам место только на задворках — за зрителями.

Это кем нужно быть, чтобы принять такое решение?! Не удивлюсь, что почетные места будут отданы батюшкам и прочим прихлебателям. А на следующий год праздничную колонну, состоящую из героев Первой мировой с картинками своих родственников займут на Мемориале главное место.

Знайте, местные князьки, что вы оскорбили память моего деда, погибшего в 41 под Ленинградом!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [18:55]

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Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 4%, облачность: 33%

16 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 13 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
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