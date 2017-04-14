Сегодня, 14 апреля, участники движения «Открытая Россия» подали в мэрию Новосибирска уведомление о проведении публичного мероприятия в рамках акции #Надоел, которая пройдет 29 апреля по всей стране.

Подробности акции, в частности, формат, количество участников, место и время проведения организаторы обещали сообщить позднее.

— Мы надеемся на адекватную реакцию мэрии в плане согласования места проведения мероприятия и соблюдение законодательства о публичных мероприятиях, — рассказали в сообщении «Курьер. Среда. Бердск» соратники идеолога «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Они приглашают «все оппозиционные движения присоединиться к акции». И напомнили, что 29 апреля по всей России пройдут публичные мероприятия, участники которых выразят свое отношение к существующей общественной и политической ситуации, а также расскажут о том, что и кто им надоел.

— Команда «Открытой России» намерена добиться проведения акций в десятках городов, консолидировать оппозиционные силы и заставить власти отреагировать на наши требования, — сообщили организаторы.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», новосибирским координатором акции является Егор Савин из Бердска. Он, кстати, вошел в список кандидатов на пост председателя движения «Открытая Россия» вместо Михаила Ходорковского.

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