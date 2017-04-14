На сессии горсовета 26 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин выступит с отчетом о проделанной за год работе. Депутатам предстоит оценить деятельность главы города.

— Судя по тому, что было на комитетах, отчет принят, — рассказал Шестернин. — Вторым этапом являются вопросы от депутатов. И мы готовимся к ответам. Около 30 вопросов.

По мнению Шестернина, вокруг этого события раздут неоправданный ажиотаж.

— Есть форма отчета главы. Есть 39 пунктов. Нужно по ним отчитаться. Сделано или не сделано. Если более половины выполнено, отчет принимается. Если нет… Принимается решение: почему не выполнено, есть ли объективные причины? Руководитель объясняет, почему он не выполнил. Тогда принимается решение: принять или не принять. У нас не выполнено только четыре пункта из 39, на сессии услышите, — заявил градоначальник журналистам.

Однако «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, по каким пунктам у главы возникли проблемы. Эти пункты значимы для города, но у их невыполнения есть разумные объяснения.

Например, минус стоит у пункта «численность населения на начало года». В городе не осуществились прогнозные планы по числу прибывших, выбывших, родившихся и умерших. Кроме того, не выполнен план по увеличению численности занятости в экономике.

— Причины – невыполнение плана по числу прибывших и выбывших, снижение численности занятых на предприятиях, в том числе АО «БХК», ООО ПП «Шоколадная страна», ООО «БКЗ», ООО «Вега-Арсенал», в совокупности более 200 человек, — пояснено в докладе.

Невыполненными остались пункты по доходам и расходам в бюджете. И все из-за задолженности по оплате аренды у крупных арендаторов, приобретения в собственность муниципального имущества, а также поступления межбюджетных трансфертов в последний день финансового года.

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