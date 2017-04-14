На собрании в центральной мечети Грозного 3 апреля действительно была принята резолюция, в одном из пунктов которой говорится о «возмездии» к подстрекателям. Об этом рассказал РБК муфтий Чеченской Республики Салах Межиев.

«Цитата из резолюции, которая цитируется СМИ, верная. Но на собрании в мечети было не 15 тыс. человек, а более 20 тысяч. Возмездие будет! Аллах покарает тех, кто оклеветал весь чеченский народ и духовенство Чеченской Республики», — заявил Межиев.

Речь идет о заявлении от редакции «Новой газеты» об открытых угрозах журналистам, которые прозвучали на экстренном собрании исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни. По данным издания, собрание прошло в связи с публикацией о преследовании геев в республике. «Новая газета» цитировала текст резолюции, один из пунктов которой, как подчеркивала газета, открыто призывает к насилию. «Мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — цитировала документ «Новая газета».

Комментируя факт, что резолюция была воспринята журналистами «Новой газеты» как угроза собственной жизни, чеченский муфтий заявил: «Я их людьми не хочу называть. Эти существа могут воспринимать эту резолюцию как им угодно. Я знаю одно: эти люди ответят, и еще как ответят!».

Муфтий Чечни заявил, что тот человек, который распространяет сплетни и оскорбляет верующих, будет наказан по букве закона. На уточняющий вопрос: «По букве закона Российской Федерации?» — Межиев заявил: «Ответит за клевету по букве закона Российской Федерации, и Аллах накажет!».

В свою очередь чеченская правозащитница Хеда Саратова рассказала, что на собрании в центральной мечети Грозного 3 апреля принимало участие много ее знакомых и родственников. «Сама я смотрела трансляцию собрания на местном телеканале «Грозный». Это собрание было реакцией на публикацию в «Новой газете» о том, что в Чечне есть геи и их притесняют. Клевета главным образом заключается в том, что в Чечне есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Те люди, про которых писала «Новая газета», — они не геи, это люди, задержанные в декабре прошлого года в подозрении в пособничестве террористам. Виновны они или нет, разберется следствие», — заявила Саратова.

По словам правозащитницы, под «возмездием» имеется в виду призвать «Новую газету» к ответственности за клевету по закону России. Скорее всего, иск в суд будет инициирован представителями духовенства Чечни, его содержательная часть и в какой суд будет направлен иск, сейчас обсуждается, отметила Саратова.

«Новая газета» отмечала, что «резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами». Издание призвало российские власти не допустить действий, «направленных на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности». В заявлении журналисты потребовали оценить документ с точки зрения российского права.

Газета писала, что советник главы Чечни Адам Шахидов обвинил журналистов издания в клевете, обозначив «врагов нашей веры и нашей родины». После публикации заявления сайт издания не работал. В редакции считают, что он подвергся DDoS-атаке. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов написал обращение к чеченскому муфтию и призвал его к диалогу. Он считает, что в «текстах невозможно отыскать никаких признаков оскорбления чеченского народа и его веры по одной причине — этих признаков там нет».

В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях в Чечне мужчин, которых «заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации». По данным издания, в их числе были представители чеченского муфтията, «включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей», а также два известных телеведущих республики. Как утверждали источники газеты, трех человек после задержания убили.

Спустя несколько дней «Новая газета» сообщила, что задержанных геев отправляют в «секретные тюрьмы», одна из которых находится в городе Аргуне. По данным источников издания, задержанных избивали, пытали током, за освобождение некоторых заплатили огромный выкуп.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что публикации издания являются «ложью и дезинформацией», поскольку «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Глава пресс-службы МВД по Чечне Магомед Дениев заявил, что ему ничего неизвестно о задержаниях. Он предположил, что публикация, вышедшая 1 апреля, может быть «первоапрельской шуткой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о публикации о массовом характере задержаний людей, заподозренных в гомосексуальности. Он сказал, что «что органы Внутренних дел будут проверять» эту информацию. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов подчеркнул, что эти данные нуждаются в «срочной и тщательной» проверке.

«Новая газета» потребовала через суд обязать председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в связи с убийствами геев в Чечне. Об этом говорится в жалобе, которую адвокат Андрей Сабинин подал в Басманный суд столицы. Копия обращения от 10 апреля.

В тексте указано, что 3 и 5 апреля в газете вышли две статьи — «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» и «Люди теряют страх. Расправы над чеченскими геями: публикуем свидетельства». В них сообщалось «о массовых задержаниях и убийствах граждан РФ, являющихся членами ЛГБТ-сообществ и (или) являющимися лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

«Редакции «Новой газеты» достоверно известны сведения о местах заключения на территории Чечни, в которых тайно содержатся жители Чечни по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации. Фактически в этих местах постоянно находится по несколько десятков человек, жителей Чечни, задержанных по разным поводам (не только по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации), они регулярно подвергаются насилию, в том числе жестоким пыткам», — подчеркивается в заявлении.

Сабинин отмечает, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса сообщения в СМИ являются основанием для возбуждения дела, однако в течение десяти дней СКР так и не приступил к расследованию. Бездействие Следственного комитета «Новая газета» просит признать незаконным.

Вечером 13 апреля «Новая газета» сообщила, что в главной мечети Грозного прошло собрание, в ходе которого советник главы Чечни Адам Шахидов публично обвинил коллектив издания в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины». На собрании также была принята резолюция, один из пунктов которой, как подчеркивает газета, открыто и прямо призывает к насилию.

«Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами», — отмечает издание.

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