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Одним из самых чистых городов региона считают Бердск экологи

Годом экологии объявило правительство 2017 год в России. Предполагается, что проблемам охраны окружающей среды будет уделяться больше внимания и финансирования.

«Курьер. Среда. Бердск» встретился с начальником управления природных ресурсов Бердска Светланой Шерстобитовой. Мы уже публиковали фрагменты разговора с чиновницей о том, чем дышат жители Бердска, на сколько лет хватит площадей городской свалки и что спасет бердские берега от обрушения. В заключительной части интервью Светлана Васильевна рассказала, как в Бердске реализуются программы по охране окружающей среды и как выглядит Бердск на экологической карте региона.

Какие федеральные, областные, муниципальные экологические программы реализуются в Бердске?

- На сегодня разработана новая муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Бердска на 2017-2021 годы». Мы стараемся, чтобы плата за негативное воздействие от предприятий была целевой, направленной на мероприятия в рамках этой программы. В федеральных мы сейчас не участвуем, а областная есть. Там идет софинансирование, то есть если область выделяет, то и мы должны свои деньги внести в размере 50 %.

За прошлые годы по областной программе приобрели экомобиль, устанавливали циклоны на котельную в районе ул. Озерной и ликвидировали несанкционированные свалки. В районе Микрорайона, где сброс ливневых вод, была ликвидирована самая большая свалка. Там глубокий овраг, и ливневка бежала в водохранилище. Вся овражная часть жителями нашего города была настолько захламлена! Прилегающий частный сектор все сыпал за забор, приезжали машины, сбрасывали мусор — там чего только нельзя было обнаружить. И тазы, и коляски, и ведра — все, что негоже. Это, конечно, зависит, от экологического воспитания населения, поэтому мы и стараемся с ребятишками в этом направлении работать.

Как в юных Бердчанах воспитывается бережное отношение к природе?

- В этом направлении большая работа проводится «Юностью» как специализированным учреждением. В рамках муниципальной программы мы им оплачиваем проведение этих мероприятий. В школах педагоги активно работают, отдел по делам молодежи очень хорошо занимается этими вопросами, особенно в весенний период. Это и чистка берегов, и разные субботники. Буквально просят только перчатки и мешочки для мусора, а все остальное — сами. Представители совета молодежи, которые создали «Сквер молодежи» за ДК «Родина» — и тропиночки сделали, и теперь каждый год улучшают этот скверик. Сейчас и компании, и юридические лица стали чаще обращаться с предложениями, например, о посадке деревьев. Выходят родители с детьми: во дворах убираются, садят деревья.

Куда обращаться бердчанам, если они видят нарушения природоохранного законодательства? Есть ли в Бердске какая-то единая экологическая служба?

- Раньше у нас была такая структура — Госкомэкология, и на местах находились инспекторы. Потом она была ликвидирована, и муниципальный контроль убрали. На сегодняшний день есть контроль федеральный и субъектов федерации в области охраны окружающей среды. Поэтому такие жалобы пишутся в прокуратуру. Прокуратура имеет право сделать запрос в администрацию Бердска с просьбой выделить специалистов для проведения проверки — это мы.

А может ли помочь управление гражданской защиты?

- Конечно, например, если у кого-то дома разлилась ртуть, специалисты экстренно выедут, все отработают. Но я не знаю, есть ли у них какие-то полномочия по контролю.

Насколько качественна вода в кранах бердчан?

- У нас в Бердске два водозабора: один на Берди, в сторону Искитима, а второй — на водохранилище. Всеми анализами занимается «КБУ», но могу сказать, что на водохранилище качество воды гораздо лучше. На сегодняшний день управление капитального строительство работает по программе «Чистая вода». В планах сделать водозабор на реке промышленным, а для населения провести еще один водопровод с водохранилища.

Как сегодня выглядит Бердск на экологической карте региона?

- Ежемесячно Гидрометцентр делает анализ по всем населенным пунктам Новосибирской области. Обычно нас сравнивают с городом Обь, потому что по многим показателям Бердск нельзя сравнивать с, например, Черепаново. В соседнем Искитиме экологическая обстановка хуже: что и говорить, там цементный завод и другие производства. Бердск — один из самых чистых городов области. Я считаю, что один из самых положительных показателей — это защитные леса Бердска, за что мы и боремся. Люди очень трепетно относятся к лесу, потому что это действительно место отдыха и летом, и зимой: можно и на пляже отдохнуть, и на лыжах сходить. Людей тянет в такие красивые места.

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Одним из самых чистых городов региона считают Бердск экологи

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [16:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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