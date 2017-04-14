Экс-начальник новосибирского МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» Арам Суварян признан виновным в покушении на взятку, передает корреспондент Тайги.инфо апреля из зала горсуда Бердска, где слушается дело.

«Суд установил, что Суварян покушался на взятку при посредничестве Маргаряна», — заявила судья Юлия Деменкова. Она продолжает чтение приговора. Судя по озвученному тексту, Деменкова воспроизвела обвинительное заключение.

Получит ли Суварян реальный срок, станет известно позже. Ожидается, что оглашение растянется на 17—18 апреля.

Второму фигуранту дела, бизнесмену Артуру Маргаряну инкриминируют мошенничество и покушение на взятку. Судья также установила его виновность. Маргарян ранее признал свою вину, но отрицал причастность второго подсудимого.

Напомним, гособвинение просило 8,5 лет колонии и штраф в 140 млн рублей для Суваряна, а также двухлетнего запрета на работу на руководящих должностях в органах муниципальной и государственной власти.

Арам Суварян был задержан в ночь на 1 июля 2015 года сотрудниками УФСБ по Новосибирской области у себя дома. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки и арестовали.

Как утверждает следствие, посредником в передаче взятки выступал частный предприниматель и друг Суваряна Артур Маргарян. Его задержали при получении 2 млн рублей якобы за оказание Суваряном содействия предпринимателю Эдуарду Остапенко в победе в конкурсе на право заключения договора оказания услуг пассажирских перевозок на маршруте №43 (Обьгэс — улица Демакова)

Суварян, выступая в суде, заявил, что от его уголовного преследования могли выиграть экс-глава управления пассажирских перевозок мэрии Александр Лаврентьев, бывший начальник департамента транспорта Валерий Жарков, экс-директор ЦУГАЭТ Ольга Рязановская, а также перевозчики, которым была не выгодна реформа общественного транспорта. Во время содержания в СИЗО №1 Суваряна избили, как он считает, сотрудники ФСБ при насильственном заборе крови.

Артур Маргарян, в свою очередь, признался в получении взятки от Остапенко, исключив причастность Суваряна.

Маргарян, как писала Тайга.инфо, заявил в суде, что перевозчик и его партнер сами обратились к нему с просьбой «помочь» выиграть конкурс, зная о дружбе с Суваряном. Однако Маргарян обманул бизнесменов, взяв деньги, но не сказал ничего экс-начальнику ЦУГАЭТ.

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