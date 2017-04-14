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США ударили «матерью всех бомб» по террористам

Около 36 боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) погибли в результате удара США мощнейшей неядерной бомбы GBU-43/B по их позициям в Афганистане. Об этом рассказало Министерство обороны Афганистана, передает Би-би-си.

По данным военных, после удара уничтожены базы террористов в провинции Нангархар. Никто из мирных жителей не пострадал. Глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что американские власти координировали силы с правительством страны и «были приложены большие усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения».

По данным Минобороны, американцы нанесли удар по деревне в долине Моманд, где боевики использовали сеть пещер для укрытия. В результате удара был также уничтожен крупный тайник оружия, передает РБК.

Американцы нанесли удары бомбой GBU-43/B, известной также как Mother of All Bombs («Мать всех бомб»), вечером 13 апреля. В Белом доме пояснили, что целью удара стала система тоннелей, которую использовали террористы.

Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер заявил, что свободное перемещение террористов угрожало американским военным советникам и афганским силам в этом районе. Однако бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что сеть тоннелей была построена за счет ЦРУ в 1980-х годах.

Испытания «матери всех бомб» в 2003 году Видео: Twitter / U.S. Air Force

Диаметр бомбы — 102,9 см, ее длина — 9,17 м. Вес бомбы составляет 9,5 т, из которых 8,4 т — это вес взрывчатого вещества. Оно состоит из смеси гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва бомбы равна 11 т в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 м, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра. США применили эту бомбу впервые в истории.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что гордится этим ударом, назвав прошедшую операцию «очень-очень удачной миссией».

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США ударили «матерью всех бомб» по террористам

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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