Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал о призывах негативно оценить его работу в ходе опроса телезрителей на местном канале ТВК.

Вечером 13 апреля на канале состоялся специальный эфир, посвященный оценке деятельности главы города. При этом зрителям предлагали проголосовать, как бы они оценили работу Шестренина — удовлетворительно или неудовлетворительно. По итогам эфира 61% поставили мэру «уд», и только 39% — «неуд».

При этом, по информации самого главы, накануне эфира сотрудники канала рассылали смс-ки с просьбой: «Срочно как можно больше народа наберите на бесплатный номер против Шестернина — голосование 8**» и указывали номер, по которому нужно звонить.

— Я не против самой оценки. Я и предыдущие опросы смотрел. Пожалуйста, делайте. Но когда идут смс-ки, я могу продемонстрировать: «голосуйте против него, он продает землю на берегу»…. Ну, это уже за рамки партнерских отношений выходит. Городу продемонстрировали, что попытались превратить людей в такие инструменты, — подчеркнул Шестернин.

Евгений Анатольевич предположил, что смс-марафон связан с его выступлением на оргкомитете ко Дню Победы. Там Шестернин раскритиковал предложение ТВК транслировать парад 9 мая за 200 тыс. рублей. Кроме того, накануне мэр напоминал частной телекомпании о долге перед РЭС в размере 1,2 млн рублей за аренду опор ЛЭП.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на слова Шестернина сообщал, что директор ТВК Александр Кирпиченко предлагал мэру оплачивать из бюджета позитивные репортажи — не менее, чем за 1,5 млн рублей.

Видимо, канал объявил «войну» мэру. По некоторым данным, на ТВК также ограничили съемку выступлений главы. Даже если Шестернин делает важные заявления, его слова цитирует голос за кадром. Мэрские «лайфы» в репортажах ТВК встречаются крайне редко.

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