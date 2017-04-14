9 мая уже традиционно Бердск присоединится к международной общественной акции «Бессмертный полк». Однако в этом году полюбившееся бердчанам шествие пройдет с изменениями. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в отделе культуры городской администрации, маршрут движения останется прежним: от площади Горького портреты героев Великой Отечественной пронесут по ул. Спортивной к Мемориалу Славы, но на этот раз участники акции остановятся не за Вечным огнем, а войдут в ряды зрителей.

Некоторые жители города, узнав о таких нововведениях, восприняли их болезненно. По словам бердчанки Надежды, чей дед погиб под Ленинградом в первый год войны с фашистами, решение организаторов оскорбляет память героев. «Участники должны будут встать позади зрителей, потому что первые ряды уже будут заняты. Не разрешили местные правители встать нам на прежнем месте. Ну, неугодными мы им оказались. В этом году нам место только на задворках», — написала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» возмущенная внучка фронтовика.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, поменять дислокацию «Бессмертного полка» в конечной точке шествия пришлось исключительно из-за массовости акции. С каждым годом желающих гордо пронести транспаранты с изображениями своих родных по улицам Бердска становится все больше. Только в прошлом году колонна памятного действа насчитывала более 2 тыс. участников.

— Во всех городах «Бессмертный полк» проходит отдельно, а у нас он совмещен с митингом в один день. Когда первый год «Бессмертный полк» собирался, народу было немного, поэтому они вошли и там остались. Уже в прошлом году было практически некуда встать, людям было неудобно, — объяснила Оксана Михайловна. — Мы очень рады, что столько желающих отдать дань памяти своим предкам.

Чиновница считает, что такая перестановка будет лучше для участников и с технической точки зрения: звук с колонок, приветствия ведущих и выступающих обращены к почетным гостям и зрителям, а участники «Бессмертного полка» оказываются за спинами говорящих.

В целом утро Дня Победы пройдет в Бердске по традиционному сценарию. Построение «Бессмертного полка» назначено на 10.30 на площади Горького, начало движения колонны — 11.00. «Победный привал» откроется в парке Победы в 10.30. С 12.00 до 12.45 — торжественный митинг на Мемориале Славы. После официальной части праздник переместится на главную площадь города, где запланирована концертная программа.

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