USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Число воспитанников Кабанской специальной коррекционной школы-интерната VIII вида в поселке Селегинск, 12 апреля попавших в больницу с отравлением, увеличилось до 14 человек, сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия.
«По состоянию на 14 часов 00 минут 13 апреля 2017 года количество детей с диагнозом «пищевое отравление» составило 14 в возрасте от 10 до 18 лет. По результатам осмотра дети госпитализированы в инфекционное отделение Селенгинской районной больницы с диагнозом «пищевая токсическая инфекция», — указано в сообщении надзорного ведомства.
По предварительным данным все дети, поступившие в больницу, последний раз обедали в школьной столовой 12 апреля 2017 года. Ранее сообщалось, что госпитализировано 12 учеников интерната и похожие симптомы выявлены еще у двух воспитанников, живущих в своих семьях. Эти двое теперь также находятся в больнице.
Кроме того, появилась информация, что госпитализированные дети, возможно, употребляли курительную смесь. По некоторым данным, медсестры слышали разговор школьников о «спайсе» и взятые анализы якобы показали наличие в их крови наркотического вещества. Однако информация об этом не подтвердилась, сообщает сайт республиканского управления Следственного комитета.
То же указано и на сайте местного Минздрава. Сообщается, что еще нет результатов второго, подтверждающего этапа химико-токсилогического исследования, но предварительные методы лабораторного теста на девять групп наркотических веществ не выявили ничего «криминального».
Прокуратура занялась проверкой учебного учреждения. Также к выяснению обстоятельств произошедшего подключились специалисты Минобрнауки, МВД, Роспотребнадзора, отмечает newsru.com.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [15:30]
[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...
[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске
[15:30] Отравились 14 детей в бурятском интернате
[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...
[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: западный
|
Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный