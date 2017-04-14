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Отравились 14 детей в бурятском интернате

Число воспитанников Кабанской специальной коррекционной школы-интерната VIII вида в поселке Селегинск, 12 апреля попавших в больницу с отравлением, увеличилось до 14 человек, сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия.

«По состоянию на 14 часов 00 минут 13 апреля 2017 года количество детей с диагнозом «пищевое отравление» составило 14 в возрасте от 10 до 18 лет. По результатам осмотра дети госпитализированы в инфекционное отделение Селенгинской районной больницы с диагнозом «пищевая токсическая инфекция», — указано в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным все дети, поступившие в больницу, последний раз обедали в школьной столовой 12 апреля 2017 года. Ранее сообщалось, что госпитализировано 12 учеников интерната и похожие симптомы выявлены еще у двух воспитанников, живущих в своих семьях. Эти двое теперь также находятся в больнице.

Кроме того, появилась информация, что госпитализированные дети, возможно, употребляли курительную смесь. По некоторым данным, медсестры слышали разговор школьников о «спайсе» и взятые анализы якобы показали наличие в их крови наркотического вещества. Однако информация об этом не подтвердилась, сообщает сайт республиканского управления Следственного комитета.

То же указано и на сайте местного Минздрава. Сообщается, что еще нет результатов второго, подтверждающего этапа химико-токсилогического исследования, но предварительные методы лабораторного теста на девять групп наркотических веществ не выявили ничего «криминального».

Прокуратура занялась проверкой учебного учреждения. Также к выяснению обстоятельств произошедшего подключились специалисты Минобрнауки, МВД, Роспотребнадзора, отмечает newsru.com.

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Отравились 14 детей в бурятском интернате

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [15:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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