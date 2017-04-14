— Не надо подстраиваться под график чиновников. Нужно идти от обратного. Это вечернее время, люди должны прийти туда после работы, — отметил Евгений Анатольевич.

Глава также заметил, что перед публичными слушаниями материалы по ним необходимо распространять в СМИ. Это позволит людям ознакомиться с сутью вопроса и уже подготовиться к тому, что будет обсуждаться.

Шестернин напомнил, что сейчас чиновники регулярно проводят встречи в микрорайонах города и собрания с членами ТОСов.

— Это тоже публичные обсуждения. Люди рекомендуют: вот это сделайте, вот это… Но тут нужно понимать, что хотелки должны сопровождаться возможностями

Мэр также положительно оценил опыт общественных обсуждений проектов по благоустройству города и ремонта дорог. Он пообещал, что работа в этом направлении продолжится.

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