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Мэр Бердска: Публичные слушания не надо подстраивать под график чиновников

Мэр Бердска Евгений Шестернин считает, что публичные слушания необходимо проводить в удобное для людей время.

— Не надо подстраиваться под график чиновников. Нужно идти от обратного. Это вечернее время, люди должны прийти туда после работы, — отметил Евгений Анатольевич.

Глава также заметил, что перед публичными слушаниями материалы по ним необходимо распространять в СМИ. Это позволит людям ознакомиться с сутью вопроса и уже подготовиться к тому, что будет обсуждаться.

Шестернин напомнил, что сейчас чиновники регулярно проводят встречи в микрорайонах города и собрания с членами ТОСов.

— Это тоже публичные обсуждения. Люди рекомендуют: вот это сделайте, вот это… Но тут нужно понимать, что хотелки должны сопровождаться возможностями

Мэр также положительно оценил опыт общественных обсуждений проектов по благоустройству города и ремонта дорог. Он пообещал, что работа в этом направлении продолжится.

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Мэр Бердска: Публичные слушания не надо подстраивать под график чиновников

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [15:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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