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— Не надо подстраиваться под график чиновников. Нужно идти от обратного. Это вечернее время, люди должны прийти туда после работы, — отметил Евгений Анатольевич.
Глава также заметил, что перед публичными слушаниями материалы по ним необходимо распространять в СМИ. Это позволит людям ознакомиться с сутью вопроса и уже подготовиться к тому, что будет обсуждаться.
Шестернин напомнил, что сейчас чиновники регулярно проводят встречи в микрорайонах города и собрания с членами ТОСов.
— Это тоже публичные обсуждения. Люди рекомендуют: вот это сделайте, вот это… Но тут нужно понимать, что хотелки должны сопровождаться возможностями
Мэр также положительно оценил опыт общественных обсуждений проектов по благоустройству города и ремонта дорог. Он пообещал, что работа в этом направлении продолжится.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [15:00]
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