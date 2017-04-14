В Новосибирской области 52-летнему подозреваемому в серийных убийствах предъявлено окончательное обвинение в совершении 19 эпизодов убийства женщин. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с осени 1998-го по июль 2005 года обвиняемый на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал им провести совместно время. При получении согласия женщин злоумышленник на личной автомашине приезжал с ними на безлюдные участники местности города и прилегающей к нему территории, где совершал убийства.

С целью сокрытия преступлений и исключения своего изобличения в их совершении обвиняемый непосредственно после причинения потерпевшим смерти расчленял их тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах территории областного центра и его окрестностей. Возраст потерпевших – от 18 лет до 31 года.

На протяжении нескольких лет следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проводилась ежедневная работа, направленная на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В ходе отработки различных версий как общего, так и частного характера о личности серийного убийцы, на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

В результате использования следователем самых современных возможностей молекулярно-генетических исследований на предметах, изъятых при проведении ряда осмотров мест обнаружения фрагментов тел потерпевших, был обнаружен генотип предполагаемого серийного убийцы. Впоследствии на системной основе, в рамках проверки всех версий о личности серийного убийцы на базе ДНК-лаборатории следственного управления генотип сравнивался с биологическими образцами мужчин, отрабатывавшихся на причастность к совершению преступлений. В 2016 году в результате непрерывно проводившихся молекулярно-генетических исследований было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, ранее проверявшегося правоохранительными органами на причастность к совершению на территории Новосибирской области преступления против личности.

23 апреля 2016 года подозреваемого задержали, 28 апреля 2016 года в отношении него избрана мера пресечения в виде под стражу. Впоследствии по уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на проверку причастности обвиняемого к совершению каждого преступления расследуемой серии убийств. Проведено 12 обысков по местам жительства и пребывания обвиняемого, с его участием выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошено 200 свидетелей, назначен и проведен ряд особо сложных экспертиз.

Собранная доказательная база позволила 14 апреля предъявить фигуранту дела окончательное обвинение. Вину в совершении убийств он не признал. В то же время ранее обвиняемый давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений.

— Обстоятельства совершенных убийств, способы сокрытия преступлений вызывали сомнения в психической полноценности обвиняемого, в связи с чем в рамках уголовного дела были назначены и проведены психолого-психиатрические экспертизы. Согласно выводам экспертов обвиняемый хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, в отношении инкриминированных ему деяний вменяем.

Объём уголовного дела составляет более 60 томов.

В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После полного ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами будет решаться вопрос о его направлении прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд для рассмотрения по существу.

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