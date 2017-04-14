Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

День вхождения Крыма в состав Российской империи хотят ввести сенаторы

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — 19 апреля 1783 года — может стать новой памятной датой в нашей стране. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесен в Госдуму группой сенаторов Совета Федерации, передает ТАСС http://tass.ru/obschestvo/4182660.

Среди авторов проекта закона — спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Законопроект размещен в пятницу в базе данных Госдумы.

Согласно документу, проектом закона устанавливается новая памятная дата России — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года).

«Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего Манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма», — сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, которого цитирует пресс-служба Совфеда. По его словам, без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма — как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейшие события.

«Благодаря Манифесту, жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений. С принятием Манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства. В июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь», — отметил Цеков.

Памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года. «Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года — продолжение славной традиции», — подчеркнул парламентарий.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
День вхождения Крыма в состав Российской империи хотят ввести сенаторы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [14:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...

[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске

[15:30] Отравились 14 детей в бурятском интернате

Все новости

[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...

[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске

[15:30] Отравились 14 детей в бурятском интернате


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 4%, облачность: 33%

16 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: