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День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — 19 апреля 1783 года — может стать новой памятной датой в нашей стране. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесен в Госдуму группой сенаторов Совета Федерации, передает ТАСС http://tass.ru/obschestvo/4182660.
Среди авторов проекта закона — спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Законопроект размещен в пятницу в базе данных Госдумы.
Согласно документу, проектом закона устанавливается новая памятная дата России — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года).
«Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего Манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма», — сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, которого цитирует пресс-служба Совфеда. По его словам, без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма — как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейшие события.
«Благодаря Манифесту, жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений. С принятием Манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства. В июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь», — отметил Цеков.
Памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года. «Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года — продолжение славной традиции», — подчеркнул парламентарий.
Новости smi2.ru
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