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Мир не стал безопаснее после избрания Трампа

Большинство жителей Германии (72%), Франции (64%), Бразилии (60%), Великобритании (55%) и Турции (52%) считают, что после выбора Дональда Трампа президентом США мир станет менее безопасным. Такого же мнения придерживаются 49% жителей Италии и 45% жителей США. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.

Его провел TNS Global с 16 по 22 февраля 2017 года. В опросе приняли участие 7 148 респондента из Франции (1 004 чел., 16-64 лет), Германии (1 014 чел., 16-64 лет), Италии (1 050 чел., 16-54 лет), Великобритании (1 037 чел., 16-64 лет), США (1 027 чел., 18-64 лет), Бразилии (1 010 чел. 16-54 лет) и Турции (1 006 чел. 16-54 лет). Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.

Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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Мир не стал безопаснее после избрания Трампа

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [14:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 4%, облачность: 33%

16 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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