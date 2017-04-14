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Большинство жителей Германии (72%), Франции (64%), Бразилии (60%), Великобритании (55%) и Турции (52%) считают, что после выбора Дональда Трампа президентом США мир станет менее безопасным. Такого же мнения придерживаются 49% жителей Италии и 45% жителей США. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.
Его провел TNS Global с 16 по 22 февраля 2017 года. В опросе приняли участие 7 148 респондента из Франции (1 004 чел., 16-64 лет), Германии (1 014 чел., 16-64 лет), Италии (1 050 чел., 16-54 лет), Великобритании (1 037 чел., 16-64 лет), США (1 027 чел., 18-64 лет), Бразилии (1 010 чел. 16-54 лет) и Турции (1 006 чел. 16-54 лет). Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.
Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.
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