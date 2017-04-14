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Задушила мужа, привязав веревку на его шее к коню, жительница Новосибирской области

В законную силу вступил приговор суда о зверском убийстве в Новосибирской области, сообщили в облпрокуратуре.

Приговором Куйбышевского районного суда 30-летняя Олеся Кологривая признана виновной и осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Этим же приговором 28-летний Максим Завойскин признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и осужден по ст. 316 УК РФ к штрафу в размере 50 000 руб.

Суд установил, что 31 декабря 2015 года в д. Бурундуково Куйбышевского района между мужем Кологривой, с которым она проживала раздельно, и ее сожителем Завойскиным произошла ссора.

Кологривая из личных неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянении, взяла в сарае веревку с петлей, подошла к супругу, накинула ему на шею петлю и начала затягивать ее, перекрывая тем самым доступ воздуха в организм.

— Затем привязала веревку с петлей, надетой на шею потерпевшего, к хвосту коня, села на него верхом и волоком оттащила мужчину по снегу к трассе «Куйбышев-Чумаково», произведя тем самым сдавление органов шеи петлей, в результате чего от механической асфиксии наступила смерть потерпевшего, рассказали подробности в прокуратуре.

После совершения преступления Кологривая предложила Завойскину оказать ей помощь в сокрытии следов, на что Завойскин согласился. Он верхом на коне волоком оттащил труп к трассе «Куйбышев-Чумаково» в сторону Куйбышева, где отвязал его от коня и оставил на 20-м километре трассы на обочине.

С учетом тяжести совершенного Кологривой преступления, данных о ее личности, суд назначил ей наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам от 3 апреля 2017 года приговор в отношении Кологривой оставлен без изменения. По представлению прокурора района судебная коллегия изменила приговор в отношении Завойскина, учла в качестве обстоятельства смягчающего наказание наличие на иждивении малолетнего ребенка и смягчила наказание по ст. 316 УК РФ до 45 000 руб.

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Задушила мужа, привязав веревку на его шее к коню, жительница Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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