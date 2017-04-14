Дорогие бердчане! В воскресенье, 16 марта, приглашаем всех желающих на колокольню Преображенского собора, где любой пришедший может позвонить в колокола в честь Светлого Христова Воскресения.

Поздравляем всех с наступающим праздником Пасхи!

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