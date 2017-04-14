Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

От участия в «Евровидении» Россия отказалась официально

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе «Евровидение-2017″.

«После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта «Первому каналу» в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса», — говорится в официальном заявлении EBU.

В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены «Первым каналом», кроме того, он отказался транслировать конкурс.

«Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в «Евровидении-2017″ певицу Самойлову с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В EBU выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе «Евровидение» по видеомосту. Но «Первый канал» отклонил предложение EBU о дистанционном участии Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 апреля «Первый канал» заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение» из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Юлию Самойлову.

Новости smi2.ru

  • Отказался транслировать «Евровидение» Первый канал (7)
  • Украину могут лишить Евровидения из-за отказа пустить россиянку (4)
  • Россия объявит бойкот «Евровидению» (29)
  • Приезда бородатой певицы боится глава РПЦ (28)
  • Перенести «Евровидение-2017″ могут из Киева в Москву (5)
От участия в «Евровидении» Россия отказалась официально

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [13:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...

[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске

[15:30] Отравились 14 детей в бурятском интернате

Все новости

[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...

[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске

[15:30] Отравились 14 детей в бурятском интернате


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: западный
Вероятность осадков: 4%, облачность: 33%

16 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: