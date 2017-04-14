О подтоплении дачных участков говорили 13 апреля депутаты горсовета Новосибирска 13 апреля. Вице-мэр Данияр Сафиуллин сообщил, что пока «не подтоплен ни один многоквартирный дом, и по частному сектору случаи подтоплений пока единичны»

— Но поскольку ночные температуры стали плюсовыми, мы входим в стадию апогея: эта неделя и следующая будут тяжелыми, — добавил чиновник.

«Уникальность Новосибирска в том, что в бассейн Оби, в створ, где стоит ГЭС, приходит вся вода Алтайского края, а запасы снега оцениваются где в 2, где в 3 и больше раз сверх нормы. Во втором квартале ожидается приток воды в Обское водохранилище 4 050 кубических метров — это 113% от нормы, в апреле 3050 кубических метров — это 122% от нормы, в мае — 106% от нормы, в июне — 114%, вы заметили, ни одного месяца нормативного, везде превышение нормативных показателей, и вся эта вода придет к нам», — познакомил депутатов с прогнозом начальник департамента ГО и ЧС Александр Ерохин.

По его словам план по подготовке Новосибирска к паводковому сезону разработан и полностью выполнен в части инженерных и организационных мероприятий, сейчас действует вторая часть плана — сопровождение паводка.

«Если прогноз подтвердится, и мы выдержим все графики, — резюмировал Ерохин, — то затоплений больших допущено не будет, но неизбежно с 21 апреля сбросы будут увеличены, отметка в нижнем бьефе поднимется, и мы получим подтопление дачных обществ на территории Советского и Первомайского районов, которые находятся в пойме Оби. Это порядка 200 участков. Подчеркну, прогноз очень предварительный, поскольку природа непредсказуема, и если будет больший приток, то мы можем выйти за эти рамки. Отмечу, что в этом году гидроэнергетики нас услышали, и на сегодняшний день водохранилище сработано ниже уровня мертвого объема, минус 14 см. Это критический уровень, при котором возникает опасность оставить без воды Бердск. Было принято решение так опустошить чашу водохранилища, чтобы принять как можно больше, срезать пиковую волну паводка и не допустить затопления Новосибирска. Пока, согласно графикам, наполнение водохранилища запланировано на конец июня».

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