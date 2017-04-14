14 апреля в это время в администрации Бердска глава Евгений Шестернин проводит пресс-конференцию.

Мэр сообщил журналистам, что директор местного кабельного канала Александр Кирпиченко предложил платить ТВК 1,5 млн, тогда о мэре «будут делать хорошие репортажи». Главу Бердска это возмутило.

Напомним, ранее местная телекомпания ТВК предложила властям выпустить видео с парада Победы в прямой эфир за 200 тыс. рублей.

Градоначальника крайне возмутило такое коммерческое предложение частной телекомпании.

— Я не хочу фонтанировать эмоциями, но на фоне того, что люди безвозмездно предоставляют машины, чтобы привезти и увезти с праздника наших уважаемых ветеранов; на фоне того, что другие СМИ не выставляют счета… Тут у нас просят 200 тысяч! За прямую трансляцию 45-минутного мероприятия это какая-то космическая цена, — заявил Евгений Анатольевич на заседании оргкомитета по проведению Дня Победы.

А 13 апреля на канале состоялся специальный эфир, посвященный оценке деятельности главы города. При этом зрителям предлагали проголосовать, как бы они оценили работу Шестренина — удовлетворительно или неудовлетворительно. По итогам эфира 60% поставили Евгению Анатольевичу положительную оценку.

О конфронтации Шестернина с ТВК в коридорах власти говорят давно. По некоторым данным, компания «обиделась», что мэрия отказалась от платных передач о деятельности местного самоуправления.

……….

Евгений Шестернин обратился к новосибирским телекомпаниям и выяснил, что прямая трансляция Дня Победы в Бердске обойдется в 60-80 тыс. рублей. Даже с учетом того, что специалисты приедут из Новосибирска.

Кроме того, Шестернин намерен выяснить количество подписчиков ТВК, чтобы оценить аудиторию канала. Отметим, что ни и. о. главы Бердска Андрей Михайлов, ни экс-мэр Илья Потапов не интересовались реальным числом зрителей бердской телекомпании.

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