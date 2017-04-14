По оценке исследователей Высшей школы экономики, брак в России постепенно заменяется сожительством. Особенно активно трансформация форм семейной жизни происходит среди материально неблагополучных жителей городов, рожденных после 1975 года. Наибольшие же шансы на вступление в официальный брак у тех, кто до этого проживал с родителями и поздно начал трудовую карьеру.

На сегодняшний день в России большую склонность к сожительству демонстрируют материально неблагополучные городские жители, а к браку — проживавшие с родителями и поздно начавшие карьеру. Такие данные приводятся в исследовании «Факторы выбора россиянами матримониального союза» Высшей школы экономики. Основу исследования составили данные трех волн опросов «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (2004, 2007 и 2011 годы). Как поясняют исследователи, сожительство постепенно начинает восприниматься россиянами как равнозначная браку форма семейного союза — это происходит в результате углубления процессов второго демографического перехода (изменения структуры домохозяйств).

Если в поколении, родившемся в 1935-64 годах, брак предпочитали 77% его представителей, то среди россиян, родившихся в 1965-74 годах, таковых было уже 60%, а среди родившихся в период с 1975 по 1984 год — только 44%. Кроме принадлежности к поколению выбор формы первого союза определяют возраст, опыт родителей, трудовая карьера, тип населенного пункта и место проживания.

Так, при прочих равных шанс начать матримониальную жизнь именно с сожительства, а не с брака, в среднем выше у тех россиян, кто имеет только общее (в 1,7 раза) или профессиональное образование (в 1,4 раза). Как поясняют авторы работы, эта тенденция устойчива для всех трех поколений и аналогична ситуации в США, где сожительство также выбирают менее благополучные слои населения.

Также сожительство более характерно (в 1,03 раза) для вступающих в союз в первый раз в раннем (до 17 лет) или, наоборот, позднем (после 26 лет) возрасте и проживающих в городах, а не в сельской местности (в 1,4 раза). Последний фактор особенно важен для женщин наиболее молодого поколения — для них городская прописка увеличивает вероятность сожительства в 1,6 раза.

Снижает вероятность сожительства и повышает шансы на вступление в официальный брак в первую очередь наступление беременности (в 1,7 раза) — причем для наиболее молодого поколения влияние «эффекта беременности» максимально. Также на предпочтение брака сожительству влияет проживание с родителями до момента первого союза (в 1,4 раза) и благополучность их семьи (в 1,5 раза). Для женщин всех поколений и мужчин 1964-75 годов рождения вероятность брака прямо зависит от возраста, в котором они начали работать,— каждый лишний год до старта карьеры уменьшает риск вступить в сожительство в 0,94 раза.

Отметим, что, несмотря на консервативную риторику властей, в большей части проектов, имеющих практическое приложение, новая форма семейного союза уже учтена. Так, по словам аналитика РАНХиГС Елены Авраамовой, методология Росстата учитывает этот тренд с середины 2000-х годов. Не зависят от формального семейного статуса и практически все российские системы социальной поддержки, поясняет эксперт Высшей школы экономики Елена Ярская-Смирнова.

Источник: Ъ

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