Житель поселка Де-Кастри, врач районной больницы Абдуали Мамадаминов признан виновным в подготовке к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщила ТАСС представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина.

«В Хабаровске на выездном заседании Приволжского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, проживавшего в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Он признан виновным в приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнила Алькина.

Она добавила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован подсудимым. Как установил суд, Мамадаминов с 2009 года работал врачом в одной из районных больниц Хабаровского края, с 2015 года стал интересоваться деятельностью международных террористических организаций и решил вступить в ряды одной из них в качестве полевого врача.

В июле 2016 года он разработал маршрут и приобрел авиабилеты, планируя вылететь в Турцию, чтобы там пересечь границу с Сирией. «Мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России, расследование вел следственный отдел управления ФСБ России по Хабаровскому краю», — уточнила собеседница агентства.

В июле 2016 года вступили в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, ужесточившие наказание за преступления террористической направленности и расширившие список статей УК и минимальный возраст привлечения к ответственности по этим статьям («пакет Яровой-Озерова»).

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