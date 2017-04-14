USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Житель поселка Де-Кастри, врач районной больницы Абдуали Мамадаминов признан виновным в подготовке к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщила ТАСС представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина.
«В Хабаровске на выездном заседании Приволжского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, проживавшего в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Он признан виновным в приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнила Алькина.
Она добавила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован подсудимым. Как установил суд, Мамадаминов с 2009 года работал врачом в одной из районных больниц Хабаровского края, с 2015 года стал интересоваться деятельностью международных террористических организаций и решил вступить в ряды одной из них в качестве полевого врача.
В июле 2016 года он разработал маршрут и приобрел авиабилеты, планируя вылететь в Турцию, чтобы там пересечь границу с Сирией. «Мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России, расследование вел следственный отдел управления ФСБ России по Хабаровскому краю», — уточнила собеседница агентства.
В июле 2016 года вступили в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, ужесточившие наказание за преступления террористической направленности и расширившие список статей УК и минимальный возраст привлечения к ответственности по этим статьям («пакет Яровой-Озерова»).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [12:40]
[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...
[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске
[15:30] Отравились 14 детей в бурятском интернате
[15:55] Голосовать против мэра Бердска во время телеопроса на ТВК призывали через С...
[15:40] «Бессмертный полк» не выстроится 9 мая за Вечным огнем в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: западный
|
Днем: 11 C°, ветер: 3.1 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: западный