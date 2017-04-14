В минприроде Новосибирской области рассказали о невозможности переноса строительства мусоросортировочного комплекса из долины реки Издревой, а протесты горожан объяснили обычным недовольством местных дачников.

Как пояснил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко, протесты и обеспокоенность данной территорией, которая имеет статус памятника природы, субъективны, поскольку в начале «нулевых» властям уже приходилось спасать долину реки Издревой от «агрессивного и некультурного отношения» дачников. Именно это и стало причиной придания ей статуса.

«Вопрос выбора новых площадок для полигона стоял с советского времени: Бердск, Объ и другие города-спутники Новосибирска не подходят. Площадка в Раздольном нашла только одну проблему — зону полётов Чкаловского аэродрома. Угрозы самолётам от птиц вероятностные. Уже в мае концессионер вынесет проект на общественные слушания. Там мы можем концессионера попытать на прочность», — добавил он.

Он также заявил, что данная территория напоминает «близлежащую природу», а краснокнижные виды птиц и растений, о которых неоднократно рассказывали защитники-экологи, «и в городе они есть, а также по всему миру».

«Не хочется людям терять место для отдыха», — заключил чиновник.

Новосибирцы начали протестовать против проекта мусоросортировочного комплекса в Раздольном ещё в августе. Затем, в марте, Ространснадзор запретил строительство полигона из-за того, что комплекс будет находиться в зоне полётов и угрожать авиационной безопасности. В ответ на это новосибирский губернатор Владимир Городецкий предложил оснастить завод специальными устройствами, отпугивающими птиц. Сам проект отправлен на повторную экспертизу в Москву.

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