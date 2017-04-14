Калининским районным судом Новосибирска рассмотрено уголовное дело в отношении 30- летнего Игоря Антонова. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, его обвиняли в хищении денег с банковской карты.

Суд установил, что Антонов, находясь около дополнительного офиса ПАО Сбербанк, вытащил из мусорной корзины чек с идентификатором и па-ролями от входа в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» незнакомого ему гражданина. Затем у себя дома в Новосибирске через свой компьютер осуществил вход в личный кабинет потерпевшего в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» и получил доступ к денежным средствам гражданина, хранящимся на счете банковской карты.

19 апреля 2015 Антонов совершил 10 операций списания денежных средств по 3 000 рублей каждая, а всего 30 000 рублей со счета банковской карты потерпевшего. Полученными денежными средствами Антонов распорядился по своему усмотрению.

В стадии предварительного расследования Антонов написал явку с повинной. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд признал Антонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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