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Компенсацию за квадратные метры в аварийном доме № 22 по ул. Первомайской намерены требовать несостоявшиеся переселенцы. Их тяжба с администрацией Бердска продолжается с 2014 года, когда они отказались заселяться в «стойла для коров». Так они окрестили квартиры в микрорайоне Белокаменном: вместо «двушки» застройщик предложил им жилье с комнатой, поделенной гипсокартонной перегородкой.
Вчера, 13 апреля, в городском суде Бердска отложили два заседания по искам владелиц квартир в бараке Натальи Ширинкиной и Анны Конобеевой — наследницы Виктора Конобеева, который скончался, не дождавшись результатов судебных разбирательств.
Напомним, хотя собственники по решению суда добились нормальной жилплощади, администрация так и не обрадовала их новосельем. Сейчас они хотят пойти другими путями. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» адвокат истцов Наталья Ковалевская, они готовы взять квартиры в новостройке, но с условием, что мэрия доплатит сумму разницы со стоимостью их нынешнего жилья. Дело в том, что по результатам оценки недвижимость в бараке оказалась дороже на порядка 700 тыс. рублей, говорит правозащитница.
— Дома по ул. Белокаменной не пользуются особым спросом, поэтому продать квартиры там невозможно, — пояснила Наталья Ивановны позицию «отказников». — Там очень много недостатков, поэтому мы обратились в Бердский суд с иском о возмещении разницы. Но нам отказали, ссылаясь на то, что есть решение о предоставлении квартир — и этого вполне достаточно. Мы направили жалобу в областной суд, и областной суд нас поддержал: обязал Бердский рассматривать этот вопрос.
Вчерашние заседания суд отложил до 10 мая. За это время администрация проведет анализ стоимости жилплощади. По словам Ковалевской, если власть откажется делать доплату за жилье в ветхой двухэтажке, бердчанки готовы подать иск на возмещение полной стоимости их квартир.
Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», не всем новые квартиры пришлись не по вкусу, и несколько семей переехали в Белокаменный. Так, согласились на переезд жители барака по ул. Озерной. А некоторые отпраздновали новоселье в отдаленном микрорайоне после того, как в «стойлах» застройщик провел перепланировку.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [11:50]
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