Глава фонда «Дар» Илья Елисеев, фигурировавшего в фильме Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, заявил, что намерен подать в суд на авторов фильма иск о защите деловой репутации, передает РИА Новости.

В начале марта Алексей Навальный, ранее объявивший о намерении участвовать в выборах президента РФ, разместил в YouTube фильм, в котором заявил, что Дмитрий Медведев в результате масштабной коррупционной схемы якобы обзавелся разнообразным имуществом. Кроме того, авторы фильма утверждали, что Алишер Усманов подарил участок с особняком в элитном подмосковном районе Рублевка фонду «Соцгоспроект», якобы подконтрольному Медведеву.

Один из богатейших людей России, миллиардер Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального, который, по словам бизнесмена, «перешел красную линию», обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и «ограблении» своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

«Сейчас я не могу допустить ситуацию, при которой многие СМИ распространяют очевидную ложь о деятельности наших фондов и нашего бизнеса. И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы «работаем» в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — сказал Елисеев.

Руководитель фонда «Дар» назвал «полной чушью» предположения, сделанные в фильме «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), о том, что Елисеев якобы является управляющим собственностью премьера.

«Серьезные люди такой глупости не опубликуют: это же полная чушь. Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его «банкиром», «завхозом» и тому подобное. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю. Но, помилуйте, мне, что ж, теперь за это оправдываться надо?», — заявил Елисеев.

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