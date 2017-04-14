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Экспортирует рыбу в Австрию, Германию и Швейцарию Новосибирская область

Темп роста объема добытой в Новосибирской области рыбы по итогам 2016 года положительный, он составил 109% к уровню 2015 года. Об основных показателях развития рыбной промышленности и переработки рассказал руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко в ходе пресс-конференции 13 апреля.

«В 2016 году объем добычи рыбы в Новосибирской области составил 6870 тонн, темп роста составил 109% к уровню 2015 года, в том числе по товарной рыбе — 1540 тонн с темпом роста 100,7% к 2015 году. Большую часть добытой промышленным ловом рыбы составил карась, окунь, плотва, сазан. 610 тонн рыбы товарного рыбоводства — это пелядь, карпа выращено 403 тонны, сазана — 209 тонн, толстолобика — 130 тонн, белого амура – 134 тонны, радужной форели – 6,5 тонн. Тенденции последних лет – сокращение вдвое объема производства сазана, его стали заменять растительноядными рыбами, которые растут быстрее — толстолобиком, белым амуром. Начали выращивать новые виды рыб — теляпию и африканского сома», — подчеркнул Юрий Марченко.

По словам руководителя департамента, в 2017 году число зарыбляемых в Новосибирской области водоемов должно не только сохраниться, но и вырасти. В 2016 году произошло увеличение дополнительно введённых участков на 51 единицу. В 2015 году было использовано 34 рыбопромысловых участка, в 2016 было введено 355. Темп роста составил 117%.

В целях увеличения объема добытой рыбы в 2016 году на Чано-Барабинской системе озёр были предприняты меры по охране водных биологических ресурсов. Данная зона является не только лидером по количеству добытой рыбы, но и остается массовой по браконьерским действиям. В рамках акции по охране водоемов от незаконной добычи рыбы было организовано порядка 11 стационарных постов круглосуточного действия.

Как сообщил Юрий Марченко, более 70 % добытой рыбы подвергается глубокой переработке. Всего на территории области перерабатывается 23800 тонн — в основном морская и океаническая рыба, 4,5 тысячи тонн составляет местная рыба. Рыба, добытая в Новосибирской области, экспортируется в ряд европейских стран. Основные потребители — Австрия, Германия, Швейцария.

Объем поддержки рыбной отрасли из областного бюджета в 2016 году составил 12 млн рублей, в 2017 году на эти цели будет направлено 20 млн рублей.

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Экспортирует рыбу в Австрию, Германию и Швейцарию Новосибирская область

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [11:30]

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