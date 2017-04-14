Каннский кинофестиваль только что объявил свою программу. В программу основного конкурса попала лишь одна российская картина – это «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 г. Президентом жюри основного конкурса станет режиссер Педро Альмодовар.

«Мы все горды приглашением нашего фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире. Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением, – цитируются в сообщении слова Роднянского. – Вслед за «Еленой» и «Левиафаном» «Нелюбовь» стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод».

Продюсер подчеркнул, что «Нелюбовь» произведена без государственного финансирования при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова, передают «Ведомости».

Предыдущий фильм Звягинцева «Левиафан» в 2014 г. получил приз на лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Это был первый за несколько лет российский фильм, который попал в основную программу конкурса. До этого, в 2011 г. фильм этого же режиссера «Елена» получил приз жюри в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Как раз «Левиафан» получил государственное финансирование, что позднее вызывало негодование министра культуры Владимира Мединского. Он считает, что фильм Звягинцева порочит Россию. На последних встречах с продюсерами, обсуждая реформу господдержки кино, министр неоднократно приводил «Левиафан» как пример фильма, который ни в коем случае не должен был получить госфинансирование.

С другой стороны, после того как «Левиафан» в январе 2015 г. получил приз как лучший иностранный фильм в другом киноконкурсе – «Золотом глобусе», – Мединский заявил, что очередная победа фильма, поддержанного Минкультуры, «не только радует, но и обнадеживает». Представитель Минкультуры сегодня отказался от комментариев.

«Нелюбовь» произведена компанией «Нон-стоп продакшн» совместно с компанией «Фетисов иллюзион», французской компанией Why Not Productions, бельгийской компанией братьев Дарденн Les Films du Fleuve, немецкой Senator Film и Arte France Cinema. Поддержку в производстве фильма оказали Европейский фонд по поддержке проектов совместного производства «Евримаж» (EURIMAGES), европейские телеканалы ARTE и Canal+, немецкий телевещатель WDR и компания Cine+.

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