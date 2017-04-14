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В соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области на 2017 год, 17 апреля в Бердске проверят систему оповещения, сообщили в пресс-центре мэрии.
— В период с 11.20 до 15.00 планируется проведение комплексной тренировки по оповещению населения Новосибирской области с доведением сигнала «Внимание всем» по средствам электросирен и речевого сообщения в период с 14.45 до 15.00, — рассказали в администрации.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по плану включают сирены раз в квартал.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [11:05]
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