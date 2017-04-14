Находить нужное

Определять основной смысл

Устанавливать причинно-следственные связи

Анализировать

Находить аналогии

Излагать свое мнение

Аргументировать ответы

Классифицировать

Делать выводы

Вот неполный список того, что должен уметь современный ребенок, по мнению Шамиля Ахмадуллина, основателя Всероссийской школы скорочтения и развития памяти, автора девяти книг и учебных пособий. Пять из них являются бестселлерами, а «Скорочтение для детей» – самая продаваемая в России книга о скорочтении в 2015 году.

– Шамиль, здравствуйте. Какие, по вашему мнению, проблемы стоят перед современным ребенком и какими навыками ребенок должен обладать для успешности в будущем?

– Мир за последние десять лет очень сильно изменился. Если еще 20 лет назад успех в жизни зависел от знаний, то сейчас можно уверенно сказать, что знания сами по себе не несут большой ценности. Они практически полностью обновляются каждую пару лет. Количество информации в мире с 2005 по 2015 год увеличилось в 7000 раз! В семь тысяч раз, только вообразите эту цифру!!!

А ведь многие родители помнят 2005 год, как будто это было вчера. Поэтому основным и самым востребованным навыком в современном мире становится умение эффективно работать с информацией. Все информация теперь есть в интернете, вопрос лишь в способности быстро ее обрабатывать. Умные родители это прекрасно понимают. Во многом поэтому тема детского скорочтения набирает такую бешеную популярность.

– Не боитесь ли вы конкуренции, ведь с популяризацией этой темы все больше центров развития начинают заниматься детским скорочтением?

– Наоборот, увеличение количества школ скорочтения вызвано тем, что люди все больше понимают ценность данного навыка. С одной стороны, конкуренция держит в тонусе и постоянно стимулирует развиваться. С другой, без ложной скромности могу сказать, что именно нами создан в России рынок детского скорочтения, и мы продолжаем его формировать.

Бурное развитие этого направления началось с моей книги «Скорочтение для детей. Как научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное». Кстати, сейчас это самая продаваемая книга по скорочтению в России, не только детскому, но и взрослому. А книга «Развитие памяти у детей» стала бестселлером уже через три дня после поступления в продажу.

– Как проходит ваше развитие? Что изменилось за это время?

– За последние полтора-два года все изменилось достаточно сильно. Во-первых, методики обучения. Мне очень нравится японский принцип «Кайдзен», означающий, что нет предела совершенству. С каждым потоком тренинга мы его улучшаем, что-то добавляем, что-то убираем. Шлифуем и доводим до совершенства.

Многое подсказывают сами дети, многое – специалисты. За этот год мы дали оценить методики экспресс-обучения ведущим экспертным советам страны. Если быть честным, меня изрядно помучили. Естественно, без критики, и зачастую обоснованной, не обошлось. Главное, я получил бесценные советы лучших умов нашей страны. А методика – огромное количество положительных рецензий.

Назову лишь самых именитых из моих рецензентов, одобривших методику: МПГУ (Московский государственный педагогический университет) и ФИРО (Федеральный институт развития образования). Также мы недавно прошли сертификацию ISO и подтвердили: менеджмент качества преподавания в нашей школе соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

– Какие планы на будущее? Над какими проектами работаете?

– Сейчас у нас несколько направлений и тренингов, программы которых подтвердили свою высокую эффективность. Они особо не пиарятся, так как их проходят наши давние клиенты. И можно сказать, что они для тех, кому не нужно объяснять их ценность и эффективность.

– Приходят не задумываясь?

– На удивление, да. Но я их прекрасно понимаю. Образование и развитие – тот бизнес, который основан исключительно на доверии. Люди, наблюдающие огромные положительные изменения в своем ребенке, понимают, что все курсы, которые я и моя команда разрабатываем, во-первых, оттестированы, во-вторых, мы гарантируем результат. Естественно, со своей стороны хочется видеть в наших клиентах партнеров. Которые заинтересованы в развитии ребенка, не относятся к тренингам и обучению как к покупке айфона. Поэтому мы проводим собеседование и берем далеко не всех. Если ребенка заставляют силой посещать курсы, тогда это не к нам.

– Какие конкретно тренинги и курсы есть в вашей школе сейчас?

Обучение чтению – 5-6 лет

Обучение чтению по словам (переход от чтения по слогам к чтению по словам) – 6-8 лет

Скорочтение для детей – 6-8, 9-12, 13-16 лет

Развитие памяти – 9-12, 13-16 лет

— Как попасть в ваш центр скорочтения?

— Для этого необходимо записаться к нам на собеседование. Если у нас с родителями и ребенком разные представления о процессе обучения и мы понимаем, что не найдем общий язык, то сразу отказываемся работать. Нам интересно работать с теми родителями, которые разделяют наши взгляды, чья цель — вырастить достойного преемника (преемницу). Тех, кто успешно прошел собеседование, мы приглашаем на занятия. Более того, мы даем стопроцентную гарантию результата! Я понимаю, что в сфере обучения никто и никогда гарантий не дает, но считаю, что человек должен платить только за результат.

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