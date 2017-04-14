По 23 апреля с 9 до 20 часов в рамках весенней декады пожилых людей за вход в Новосибирский зоопарк с пенсионеров деньги не берут.

— Для пенсионеров по возрасту (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) — вход бесплатный, — сообщает пресс-служба зоопарка.

Ежегодно весной и осенью в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило проходит благотворительная акция для пожилых людей — бесплатное посещение зоопарка.

Акция пользуется большой популярностью как у жителей Новосибирска и области. В 2016 году в период весенней акции зоопарк посетили более 8 тыс. человек.

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