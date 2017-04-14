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По 23 апреля с 9 до 20 часов в рамках весенней декады пожилых людей за вход в Новосибирский зоопарк с пенсионеров деньги не берут.
— Для пенсионеров по возрасту (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) — вход бесплатный, — сообщает пресс-служба зоопарка.
Ежегодно весной и осенью в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило проходит благотворительная акция для пожилых людей — бесплатное посещение зоопарка.
Акция пользуется большой популярностью как у жителей Новосибирска и области. В 2016 году в период весенней акции зоопарк посетили более 8 тыс. человек.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 апреля 2017 г. [10:35]
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