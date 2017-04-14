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Призналась в хищении бюджетных денег бухгалтер администрации Бердска, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде. Напомним, по версии следствия, которое вело региональное управление ФСБ, специалист муниципального «Центра информационного и материального обеспечения» Яна Ведяшкина в течение полутора лет присваивала средства из городской казны. Правоохранители обвиняют 33-летнюю бердчанку в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Предприимчивой девушке удалось незаконно обогатиться на 7,2 млн рублей.
Уголовное дело в отношении расхитительницы областная прокуратура передала в городской суд Бердска 7 апреля. Им займется судья Наталья Агеева. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде, Яна Ведяшкина сотрудничала со следствием, полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.
«Без исследования всех доказательств по делу оглашается обвинительный приговор. Ни показания свидетелей, ни другие материалы дела не исследуются — только характеристика личности. В зависимости от объемов дела приговор может быть оглашен и на первом заседании», — пояснили в судебном ведомстве. Однако, возможно, что из-за высокой общественной значимости преступления и величины суммы, исчезнувшей из городского бюджета, просьбу обвиняемой могут отклонить.
Если в рамках уголовного процесса вина Яны Ведяшкиной будет доказана, ее может ждать лишение свободы сроком до 10 лет — именно столько предполагает наказание по одно из инкриминируемых ей статей «Мошенничество в особо крупном размере». Кроме того, тяжбу с расхитительницей намерена затеять и администрация города: она готовит гражданский иск, чтобы восполнить прореху в казне.
Несмотря на серьезные обвинения, Ведяшкину не заключали под стражу. Также известно, что она фактически все еще числится в штате мэрии и находится на больничном.
Напомним, это не первый коррупционный скандал, разразившейся в Бердске за последние несколько лет. Так, в 2015 году, бывшего мэра Илью Потапова за взятку 3 млн рублей приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей. Виновной в растрате 247 тыс. бюджетных рублей признал суд бывшего начальника управления образования Наталью Ким в 2016 году. А за причинение многомиллионного ущерба муниципальному Комбинату бытовых услуг сейчас судят экс-депутата и бывшего директора УК Алексея Осина.
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