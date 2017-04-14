Российский Первый канал заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение» из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Юлию Самойлову. Об этом было объявлено в вечернем выпуске новостей Первого канала.

«Первый канал сегодня получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии нашей участницы Юлии Самойловой в конкурсе в Киеве, об этом сообщает ЕВС со ссылкой на решение спецслужб Украины», — сказал ведущий.

На Первом канале заявили, что «считают отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней его истории было объединение людей».

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника, но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым: удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса, вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», — подчеркивают на Первом канале.

Ранее об отказе трансляции конкурса сообщал ВГТРК. В сюжете, показанном по «России 24″, корреспондент утверждал, что в этом году транслировать «Евровидение» не будет никто, так как от России на конкурс никто не поедет, передает «Интерфакс». Однако тогда на Первом канале не подтвердили заявление корреспондента ВГТРК.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.

Юлия Самойлова — российская певица, выбранная представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017″ в Киеве с песней Flame Is Burning. Она родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. В 13 лет стала инвалидом первой группы с диагнозом спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Передвигается на инвалидной коляске.

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