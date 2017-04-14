Судебные приставы взыскали 24 млн рублей со злостных правонарушителей с начала 2017 года в Новосибирской области, сообщили 13 апреля в региональном управлении ФССП.

В 2016 году сумма принудительно взысканных штрафов ГИБДД в бюджет составила 278 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2015 году.

— Особое внимание уделяется взысканию штрафов ГИБДД со злостных правонарушителей, имеющих свыше 10 просроченных штрафов, а также задолженности по штрафам на сумму более 10 тыс. рублей, в том числе по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), — рассказали в ведомстве.

В 1 квартале 2017 года на исполнении в структурных подразделениях управления находилось более 28 тыс. исполнительных производств в отношении 1,9 тыс. злостных правонарушителей, что на 1,2 тыс. (или на 4,2%) меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Количество оконченных исполнительных производств увеличилось на 592% (или на 3,7 тыс.) и составило 4,3 тыс.

Интенсивность работы по взысканию штрафов ГИБДД со злостных правонарушителей возросла, благодаря применению судебными приставами мер принудительного исполнения:

— 1,5 тыс. должников получили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств;

— у 1,3 тыс. должников обращено взыскание на денежные средства;

— у 812 должников обращено взыскание на заработную плату;

— по 219 исполнительным производствам направлены заявления в суд об ограничении пользовании специальным правом.

С начала текущего года в Управлении на исполнении находилось свыше 8 тыс. исполнительных производств возбужденных по постановлениям на основании ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ, что на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на сумму порядка 251,1 млн. рублей. Из них фактическим исполнением окончено свыше 800 исполнительных производств. Взысканная сумма составила 24,3 млн рублей, что на 2 млн рублей больше, чем в прошлом году.

В отношении нетрезвых водителей-должников судебными приставами-исполнителями вынесено 6,1 тыс. постановлений об обращении взыскания на денежные средства, 3,4 тыс. постановлений об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы, 3,9 тыс. постановлений о запрете регистрационных действий, 6,9 тыс. постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы РФ.

— За несвоевременную оплату штрафа, должник может привлекаться по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), предусматривающую наказание в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов. При этом следует отметить, что после отбытия наказания штраф всё равно придётся оплатить, — напомнили в ФССП.

Об имеющийся задолженности, в том числе по штрафам ГИБДД, можно узнать с помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», который доступен на официальном сайте управления, по адресу r54.fssprus.ru.

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