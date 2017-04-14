Публичные обсуждения грядущего ремонта дорог Бердска прошли 13 апреля в городской администрации. Десятки бердчан услышали планы власти и высказали свои замечания и предложения.

Начальник УЖКХ Владимир Захаров напомнил, что до 2025 года Бердск планирует потратить на дорожный ремонт около 1 млрд рублей. Город участвует в программе «Безопасные и качественные дороги».

— Задача программы — за два года снизит аварийность на дорогах области и Бердска в частности. И довести до нормативов до 50% всех дорог. Не все муниципальные образования принимают участие в этой программе, но нам посчастливилось в ней участвовать. Если нам удастся снизить аварийность и привести дороги в нормативное состояние, то начиная с 2019 года, в область поступят уже совсем другие деньги на дороги. Совсем другие цифры — к миллиарду. Это очень большое будет подспорье.

В Бердске выделили шесть наиболее опасных аварийных участков. Три находятся на ул. Ленина, один — на ул. Островского, два — на ул. Кр. Сибирь. В 2017 году дорожники возьмутся за последние. По статистике ГИБДД, на отрезках от ул. Ленина до ул. Маяковского и от ул. Рогачева до ул. Павлова чаще всего происходят ДТП.

— Какие виды работ там будут выполнены? Это установка видеофиксации на перекрестках и по протяженности этих участков. Также там будут установлены дублирующие знаки пешеходного перехода. Там будут установлены пешеходные ограды по ГОСТу, будут сделаны тротуары, — перечислил Захаров.

Также в 2017 году планируют закончить капитальный ремонт улицы Маяковского. На это потратят 29 млн рублей. Владимир Николаевич отметил, что улица Маяковского — очень удобная. По ней можно за несколько минут домчаться от одного конца города в другой — от микрорайона Молодежного до улицы Кирова. В прошлом году дорогу уже частично отремонтировали.

Всего в этом году на программный ремонт затратят 54 млн рублей.

В 2018 году в УЖКХ займутся участками на улице Ленина и опасным перекрестком улиц Первомайской и Островского (возле здания налоговой). Кроме того, отремонтируют улицу Лунную — одну из главных в Микрорайоне. В следующем году на дорожный ремонт уйдет 105 млн рублей.

Большинство присутствующих планы администрации одобрили. Но и внесли свои пожелания. Бердчанка Наталья Савостьянова попросила не ставить пешеходные ограды на дорогах:

— Ну, зачем нам эти заборы? Вот я слышу: «безопасность — это заборы». Во-первых, не доказано, что это безопасно. Зато город уродует ужасно! Вот эти вот серые заборы… Ходишь — то ли на кладбище, то ли на зоне. Можно как-то решать вопросы безопасности без этого уродства в виде заборов?

Владимир Захаров ответил, что без оград никак нельзя. Таковы требования ГИБДД и национальных стандартов. И если администрация их не исполнит, то придется платить штраф. Сейчас, к примеру, дорожники расплачиваются за отсутствие дублирующих знаков на пешеходных переходах. Тем не менее, в мэрии пообещали рассмотреть вопрос по оградам.

— Может быть, поставить, но более симпатичные, — посоветовала Савастьянова.

Ветеран Андрей Янеев порекомендовал обратить внимание на улицу Пушкина и подходы к школам №8 и №9. По его наблюдениям, дети идут на учебу по проезжей части — нет тротуаров. В УЖКХ замечание пообещали учесть.

Общественник Дмитрий Таблеткин поинтересовался, когда в Бердске построят объездную дорогу по улице Попова и долго ли ждать ремонта на ул. Первомайской. Захаров отметил, что проектом объезда занимается ФУАД, обслуживающий федеральную трассу, а улицу Первомайскую отремонтируют, когда закончат строительство коллектора под ней.

Был у Таблеткина и еще один вопрос:

— Целесообразно ли было бы купить свой каток и закатывать асфальт самим, а не платить деньги людям, которые делают его на три-четыре года, и он рассыпается потом?

— Мы рассмотрим этот вопрос. Это экономика. Спасибо, что предложили. Посчитаем целесообразность, — ответил Владимир Николаевич.

Депутат Елена Бороздина и жители микрорайона Раздольного советовали властям не оттягивать ремонт дороги в строну водозабора. Район растет на глазах, там много детей, но вдоль дороги нет ни тротуара, ни освещения.

Активист Дмитрий Дедышев упрекнул УЖКХ в том, что уже два года фактически прекратила свою работу созданная несколько лет назад общественная комиссия по контролю за качеством дорожного ремонта. По мнению Дедышева, когда в Бердск полились беспрецедентно большие деньги на дороги, надзор общественников почему-то оказался невостребованным. Захаров согласился с тем, что работу комиссии необходимо возобновить. Он предложил «выйти в бой» 1 июня.

Стоит отметить, что в Бердске впервые так широко обсуждают планы по ремонту дорог. Те, кто не смог прийти в мэрию 13 апреля, может ознакомиться со всеми материалами на сайте администрации.

Новости smi2.ru