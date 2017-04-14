13 апреля на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в руках у 17-летнего подростка взорвался неустановленный предмет.

ЧП произошло у здания библиотеки. Предварительно, юноша поднял с земли пакет, в котором находилось взрывное устройство. В результате у него оторвало кисть руки, на другой серьёзные раны. Также у молодого человека пострадали глаза.

Подростка экстренно доставили в больницу, пишет местное издание «Фонтанка».

По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство. Источники издания утверждают, что бомбу юноша мог сделать сам, так как увлекался химией и проводил опыты в публичных местах.

Точную причину происшествия установят правоохранители. Следственное управление Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело.

Взрыв на ступенях детской библиотеки в Петербурге произошел через 10 дней после теракта в метро. Но в этот раз ФСБ на место не поехало. Единственной жертвой стал студент-химик, уже баловавшийся опытами в общественных местах.

13 апреля в 18:40 у библиотеки №1 на проспекте Кима, 4 произошел взрыв. Сотрудники расположенных поблизости магазинов выскочили на улицу и увидели лежащего на крыльце у входа в окровавленного молодого человека. Им оказался 17-летний студент первого курса химического факультета технологического университета. Учится на дневном отделении бюджетной формы.

«Скорая приехала очень быстро», – рассказали очевидцы. Вслед за ней на место прибыли взрывотехники, сотрудники регионального СК и полиция. Парня увезли на операцию в больницу имени Марии Магдалены. В стационар он был доставлен с травмами обеих рук и ожогом лица. По предварительным данным, – травматическая ампутация кисти, серьезно повреждены глаза. На момент написания текста операция шла уже четвертый час.

По данным источников издания, велика вероятность, что СВУ студент сделал своими руками. Устройство содержало марганцовку. Однако близкие студента исключили возможность того, что он мог сделать и умышленно привести в действие «бомбу».

«Его эксперименты не выходили за рамки лабораторной химии», – отмечают они.

Зато за рамки лаборатории опыты юноши распространялись точно. Об этом свидетельствуют загруженные на его страницу в соцсети видеозаписи. Например, на одной молодые люди взрывают натрий в Неве.

Тем временем, в вузе, в руководстве которого узнали о ЧП из СМИ, подчеркнули, что увлечение юноши химией не является чем-то особенным для рядового студента их института. Однако больше «Фонтанке» от администрации университета добиться ничего не удалось – к руководству приехал следователь для выяснения успеваемости студента. Кроме того, сотрудник ГСУ поинтересовался у администрации, не пропадали ли на кафедре химфака реагенты.

«С химией он действительно в ладах – брал кучу олимпиад. Эксперименты – неразрывный спутник любого химика. А любопытного – тем паче. Но в версию о том, что он сам собрал устройство, мы не верим»,- хором рассказывали однокурсники.

Даже близкие молодого человека не смогли объяснить, как он в середине недели оказался у библиотеки на Васильевском острове. Дело в том, что юноша проживал во Всеволожске вместе с родителями. Там уже побывали правоохранители и не нашли никаких реагентов. А сокурсники, помимо прочего, рассказали «Фонтанке», что последнее время в университете юный химик появлялся редко. В день ЧП он тоже отсутствовал.

Следственное управления СК РФ по Петербургу спустя час после ЧП сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва СВУ. Медицинские и криминалистические экспертизы уже назначены.

«По их результатам можно будет говорить о точной причине и всех обстоятельствах произошедшего», – подчеркивают в региональном ГСУ СК РФ.

Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения. Они, – точнее, последние минуты перед взрывом, попали в распоряжении «Фонтанки»:

На крыльцо библиотеки он поднялся со стороны главного входа, который в тот момент был закрыт. Внутрь студент так и не зашел, а, судя по видео, можно предположить, что и не собирался, – траектория движения говорит о том, что он, скорее, искал укромное место, потому что на улице шел сильный снег. СВУ сработало в тот момент, когда юноша копался в своем рюкзаке.

Тем временем, в статусе соцсети юного химика – цитата из песни малоизвестной группы: «Карательная психиатрия работает лучше всего, когда карающий психиатр ты сам».

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