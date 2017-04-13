Выставка живописи «Городское танго» Александра Жукова открывается в субботу в Бердском историко-художественном музее.

Александр Васильевич Жуков – художник-график, акварелист, член Союза художников России с 1993 г. С 1984 года – участник многих региональных, всероссийских и зарубежных выставок. Произведения художника находятся в Государственных художественных музеях Новосибирска, Кургана, Новокузнецка, в частных коллекциях в России и за рубежом.

«Городское танго» — живописная история о современном мегаполисе и не только… Полотна, посвященные видам Новосибирска, интригуют буйством цвета, вглядываясь в них, невольно ощущаешь ритм и энергию большого города, но не серого и заунывного, а яркого, динамичного, полного удивительных событий и встреч. А рядом с этим калейдоскопом красок– умиротворение природы Алтая, сказочные зимние сибирские леса, и золотые краски осеннего дня. У каждой картины зрителя неизменно задерживает желание разгадать тайну, которую скрыл в своих живописных картинах художник.

Выставку с музыкальным названием будет сопровождать концертная программа известного бердского аккордеониста Евгения Фурцева. Талант Евгения Фурцева известен не только в нашем городе, но и в Германии, Франции. В его репертуаре – все музыкальное многообразие. На открытие выставки обязательно прозвучат знакомые и любимые мелодии танго.

Палитра художника и палитра музыканта наполнены яркими эмоциями завораживающими звуками, тонкими нюансами и настоящим весенним настроением!

Начните выходные со встречи с прекрасным!

Ждем вас в арт-зале музея на Спортивной, 11 в субботу, в 12:00 ч.

Вход свободный.

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